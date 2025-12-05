Exposition de l’association courbes et couleurs LOURDES Lourdes

Exposition de l’association courbes et couleurs

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-05 08:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-05

Exposition de l’association Courbes et Couleurs du 5 au 12 décembre au Palais des Congrès

Entrée libre

Exhibition by the Courbes et Couleurs association from December 5 to 12 at the Palais des Congrès

Free admission

