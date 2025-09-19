Exposition de l’Association des généalogistes Aigoual Cévennes (AGAC) Valleraugue Val-d’Aigoual
Exposition de l’Association des généalogistes Aigoual Cévennes (AGAC) Valleraugue Val-d’Aigoual vendredi 19 septembre 2025.
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:30:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Exposition de généalogie : à la recherche de nos ancêtres !
Plongez dans les archives locales grâce à cette exposition dédiée à la mémoire des habitants de la vallée.
Thèmes abordés :
- Recensement de 1876 et 1926 pour Notre-Dame-de-la-Rouvière
- Recensement de 1926 pour Valleraugue
Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les noms, métiers et familles d’autrefois, et peut-être même de retrouver la trace de vos aïeux !
Association des généalogistes Aigoual Cévennes : agacassoval@gmail.com
