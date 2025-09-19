Exposition de l’Association des généalogistes Aigoual Cévennes (AGAC) Valleraugue Val-d’Aigoual

Exposition de l’Association des généalogistes Aigoual Cévennes (AGAC) Valleraugue Val-d’Aigoual vendredi 19 septembre 2025.

Exposition de l’Association des généalogistes Aigoual Cévennes (AGAC) 19 – 21 septembre Valleraugue Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition de généalogie : à la recherche de nos ancêtres !

Plongez dans les archives locales grâce à cette exposition dédiée à la mémoire des habitants de la vallée.

Thèmes abordés :

Recensement de 1876 et 1926 pour Notre-Dame-de-la-Rouvière

Recensement de 1926 pour Valleraugue

Une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les noms, métiers et familles d’autrefois, et peut-être même de retrouver la trace de vos aïeux !

Association des généalogistes Aigoual Cévennes : agacassoval@gmail.com

Valleraugue Valleraugue 30570, Val-d’Aigoual Val-d’Aigoual 30570 Valleraugue Gard Occitanie [{« link »: « mailto:agacassoval@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025