Exposition de l’association Espace Christian Verdun lieu d’art et de culture Arcambal samedi 20 septembre 2025.
180 rue de la Résistance Arcambal Lot
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Petit musée de Christian Verdun.
180 rue de la Résistance Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 5 65 23 79 36
English :
Christian Verdun’s little museum.
German :
Kleines Museum von Christian Verdun.
Italiano :
Il piccolo museo cristiano di Verdun.
Espanol :
El pequeño museo de Christian Verdun.
