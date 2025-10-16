EXPOSITION DE L’ASSOCIATION EXPRESSION D’ART DE MARIGNAC Parc Thermal Bagnères-de-Luchon
EXPOSITION DE L'ASSOCIATION EXPRESSION D'ART DE MARIGNAC Parc Thermal Bagnères-de-Luchon jeudi 16 octobre 2025.
Parc Thermal MAISON DU CURISTE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-10-16 10:30:00
fin : 2025-10-31 12:30:00
2025-10-16
Peinture.
L’association Expression d’Art se situe à Marignac et est ouverte tous les lundis et jeudis entre 11h et 18h. Chacun de nos membres peint ou dessine sur table ou sur chevalet et selon ses propres thèmes et techniques. Nous travaillons sans enseignant dans un partage d’entraide et de conseils éventuels ! Bienvenue à notre exposition annuelle à la Maison du curiste ! .
+33 5 61 79 22 22 maison.du.curiste@orange.fr
