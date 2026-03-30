Exposition de l’association Formes et Couleurs Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Exposition de l’association Formes et Couleurs

Du 06/05 au 23/05/2026 du lundi au samedi.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.

Vernissage samedi 9 mai à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-06

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-06

L’association Formes et Couleurs expose ses œuvres au musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

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English :

The Formes et Couleurs association is exhibiting its work at the Musée des Arts et Traditions Populaires, Albert Reynaud, during opening hours.

We look forward to seeing you there.

L’événement Exposition de l’association Formes et Couleurs Marignane a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Marignane