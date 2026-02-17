Exposition de l’Association Les 4’Arts Place de l’église Gurgy

Exposition de l’Association Les 4’Arts

Place de l’église Espace Culturel Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

l’Espace Culturel de Gurgy accueille 13 artistes de l’association Les 4’ARTS. L’exposition offre un voyage sensoriel où les styles se croisent et se répondent. Des paysages figuratifs aux portraits profonds, en passant par des univers imaginaires et l’abstraction pure, chaque oeuvre est une fenêtre ouverte sur l’âme de son créateur. La photographie et la sculpture viennent compléter ce panorama, sublimant la réalité par l’objectif ou le volume. .

Place de l’église Espace Culturel Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 42 37 culturetourisme@gurgy.net

