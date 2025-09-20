Exposition de l’association Thégraphisme & couleurs et Simone Guignard Maison du Temps Libre Thégra

Exposition de l’association Thégraphisme & couleurs et Simone Guignard Maison du Temps Libre Thégra samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les tableaux réalisés par les membres de l’association Thégraphisme et Couleurs ainsi que par Simone Guignard.

Maison du Temps Libre Le Bourg, 46500 Thégra Thégra 46500 Lot Occitanie 05 65 38 78 15 La maison du Temps Libre a été réalisée grâce au bénévolat des habitants de la commune en 1986-1987. Des travaux de rénovation ont été effectués au printemps 2013. Aujourd’hui, cette « maison » offre aux associations et aux particuliers une structure équipée pour organiser toutes sortes d’activités festives, culturelles ou de loisirs. Parking.

