Exposition de L’Atelier Bleu du 16 mai au 28 juin Connac

Connac

Exposition de L’Atelier Bleu du 16 mai au 28 juin

47 place des Coufinhals Connac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-16

Pour la cinquième saison, la Galerie d’art associative l’Atelier Bleu va rouvrir ses portes le 16 mai pour le vernissage de l’exposition de peinture de Florence Laforêt intitulée graines et arbres

Du 16 mai au 28 juin Native du Berry, Florence tire son inspiration de ce pays de verdure peuplé d’arbres. Après avoir traversé le Tarn et désormais installée à Montpellier, elle déploie son art dans son salon, en atelier, en pleine nature ou chez ses proches. Ne se déplaçant jamais sans ses coffrets nomades contenant encre et couleurs, elle mêle encre, acrylique, pigments, huile, diversité de relation à la matière. La peinture calligraphique est en émergence dans son panel artistique déjà fort riche. Les arbres ont progressivement fait place aux graines, retrouvailles avec les moissons et avec ses études en agronomie. La graine représente l’objet qui sème une transformation de soi, une idée, une espérance et se décline sous différents formats. L’alliance des graines et des arbres peut devenir paysage, notamment pour quelques tableaux symbolisant une femme ou des femmes dans ce qu’elles peuvent représenter en tant qu’attribut au Monde dans son accélération, ses logiques, sa rationalité, sa beauté.

Le vernissage débutera à 18h le 16 mai. La soirée sera, comme à l’habitude, joyeuse et festive.

Comme les années précédentes, vous pourrez voir les œuvres de nombreux artistes tels que Daniel Ney, François Grand-Clément, LaKoorbe, Goulwen…

La Galerie est ouverte tous les jours de 14h à 18h. Une déambulation entre les sculptures vous accueille dans le magnifique paysage connacois.

latelierbleu3@gmail.com 47 place des couffinhals Connac. 06 21 66 48 05. .

47 place des Coufinhals Connac 12170 Aveyron Occitanie +33 6 21 66 48 05

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English :

For the fifth season, the Atelier Bleu art gallery will reopen its doors on May 16 for the opening of Florence Laforêt?s painting exhibition entitled graines et arbres ( seeds and trees )

L’événement Exposition de L’Atelier Bleu du 16 mai au 28 juin Connac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)