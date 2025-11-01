Exposition de L’Atelier Bleu du 8 au 23 nov. Connac

Exposition de L’Atelier Bleu du 8 au 23 nov.

47 place des Coufinhals Connac Aveyron

Programmation des expositions à l’Atelier Bleu

Du 8 novembre au 16 novembre ATELIER DU PUECH DE MOSEL Préférences Singulières

L’Atelier Bleu a le plaisir d’accueillir l’exposition des Ateliers du Puech de Mosel , animé par France Salzone, passionnée d’arts graphiques et de transmission artistique. Tout au long de l’année, elle réunit des peintres amateurs désireux d’expérimenter de nouvelles techniques et de nourrir leur regard créatif.

Pour la troisième année consécutive, cette collaboration entre associations locales témoigne d’un bel esprit de partage et de cohésion artistique sur le territoire. Les œuvres exposées révèlent la richesse des sensibilités et des univers personnels des participants autour du thème “Préférences Singulières” une exploration de ce qui, pour chacun, suscite l’émotion, la nuance et la couleur.

Le vernissage aura lieu le samedi 8 novembre à 18h à l’Atelier Bleu à Connac. Ce moment convivial, fidèle à l’esprit du lieu, sera l’occasion d’échanger avec les artistes et de partager un temps d’inspiration et de rencontre autour de la création. .

