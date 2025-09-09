Exposition de l’atelier Buchette Espace Métiers d’Art rue du Mandarous Millau

Début : 2025-09-09

fin : 2025-11-15

2025-09-09

Nous vous présentons l’exposition d’Anaïs Nollo, créatrice d’objets et de sculptures en bois.

Nouvelle exposition de l’Espace, Atelier Buchette

9 sept 15 nov 2025

Dans son Atelier Bûchette, en plein cœur du Larzac, Anaïs, inspirée par la nature environnante, transforme le bois en divers objets uniques: des bijoux, des planches à découper, des sculptures aux formes animalières. Chaque pièce est unique, façonnée avec talent grâce à des techniques artisanales, elle révèle créativité, adresse et savoir-faire, associant parfois d’autres matériaux tels la corne, la nacre et le métal, allant parfois jusqu’à un véritable travail de marqueterie.

Horaires du lundi au samedi 10h-12h30/14h30-19h

Jumelage Bridlington Millau

12 sept 17 sept 2025

En partenariat avec le Comité de Jumelage de Bridlington, l’Espace Métiers d’Art accueillera au sein des pièces d’artistes et artisans d’art de cette ville côtière du Yorkshire. Cet événement s’inscrit dans le programme d’échanges que Millau et Bridlington tissent depuis plus de 30 ans.

Journées du Patrimoine- Millau

20 et 21 septembre 2025

Les 20 et 21 septembre aprés-midi, nous donnons rendez- vous au public hors les murs, dans les jardins du Château de Sambucy. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous vous proposons un programme varié pour explorer les métiers d’arts : un jeu découverte des matières et des gestes pour les petits et les grands ainsi qu’une expo de quelques-unes de nos plus belles pièces.

rue du Mandarous Métiers d’Art Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

We present the exhibition of Anaïs Nollo, creator of wooden objects and sculptures.

German :

Wir stellen Ihnen die Ausstellung von Anaïs Nollo vor, die Objekte und Skulpturen aus Holz herstellt.

Italiano :

Siamo lieti di presentare la mostra di Anaïs Nollo, designer di oggetti e sculture in legno.

Espanol :

Nos complace presentar la exposición de Anaïs Nollo, diseñadora de objetos y esculturas de madera.

