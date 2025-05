Exposition de l’Atelier Clerois – Clères, 17 mai 2025 10:00, Clères.

Venez découvrir l’art durant une exposition du 17 au 18 mai 2025.

Les œuvres seront exposée à la chapelle Notre Dame des Buis, Hameau du Tôt (sur la D155, entre Montville et Clères)

Programme

Visite libre le samedi 17 mai de 14h à 18h

Visite libre le dimanche 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage le samedi 17 mai à 18h

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 52 89 72 catherine.garcia@hotmail.fr

English : Exposition de l’Atelier Clerois

Come and discover art during an exhibition from May 17 to 18, 2025.

Works will be on display at the Notre Dame des Buis chapel, Hameau du Tôt (on the D155, between Montville and Clères)

Program:

Open house Saturday, May 17, 2 pm to 6 pm

Open Sunday, May 18, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Vernissage on Saturday, May 17 at 6pm

German :

Entdecken Sie die Kunst während einer Ausstellung vom 17. bis 18. Mai 2025.

Die Werke werden in der Kapelle Notre Dame des Buis, Hameau du Tôt (auf der D155, zwischen Montville und Clères) ausgestellt

Programm:

Freie Besichtigung am Samstag, den 17. Mai von 14:00 bis 18:00 Uhr

Freie Besichtigung am Sonntag, 18. Mai, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Vernissage am Samstag, den 17. Mai um 18 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire l’arte durante una mostra dal 17 al 18 maggio 2025.

Le opere saranno esposte nella cappella di Notre Dame des Buis, Hameau du Tôt (sulla D155, tra Montville e Clères)

Programma:

Sabato 17 maggio, dalle 14.00 alle 18.00, ingresso libero

Domenica 18 maggio ingresso libero dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Inaugurazione sabato 17 maggio alle 18.00

Espanol :

Venga a descubrir el arte durante una exposición del 17 al 18 de mayo de 2025.

Las obras se expondrán en la capilla Notre Dame des Buis, Hameau du Tôt (en la D155, entre Montville y Clères)

Programa:

Entrada libre el sábado 17 de mayo de 14.00 a 18.00 h

Entrada gratuita el domingo 18 de mayo de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 h

Inauguración el sábado 17 de mayo a las 18.00 h

