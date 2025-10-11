Exposition de l’Atelier créatif d’Albane Salle des Loisirs Saint-Étienne-de-Montluc

Exposition de l'Atelier créatif d'Albane Salle des Loisirs Saint-Étienne-de-Montluc samedi 11 octobre 2025.

Salle des Loisirs 33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11

L'AFR de Saint-Etienne-de-Montluc vous invite à découvrir les ouvrages réalisés dans l'Atelier créatif d'Albane. L'association et les élèves vous expliqueront les différentes techniques utilisées et vous informeront sur l'activité.

Créations à gagner à la tombola.

Salle des Loisirs 33 Rue Aristide Briand Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 21 05 09 30

