Exposition de l’atelier d’aquarelle Amboise

Du vendredi 3 octobre au jeudi 30 octobre 2025, le café associatif La Belle Poule vous propose l’exposition de l’atelier d’aquarelle.

Le vernissage se tiendra vendredi 3 octobre à 18h30.

Entrée gratuite .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

English :

From Friday, October 3 to Thursday, October 30, 2025, the café associatif La Belle Poule presents the watercolor workshop exhibition.

German :

Von Freitag, dem 3. Oktober, bis Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, zeigt das Café associatif La Belle Poule die Ausstellung der Aquarellwerkstatt.

Italiano :

Da venerdì 3 ottobre a giovedì 30 ottobre 2025, il caffè associato La Belle Poule ospiterà una mostra del suo laboratorio di acquerello.

Espanol :

Del viernes 3 de octubre al jueves 30 de octubre de 2025, el café asociativo La Belle Poule acoge una exposición de su taller de acuarela.

