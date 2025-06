Exposition de l’Atelier d’Art Salle Era Granges-les-Beaumont 21 juin 2025 07:00

Drôme

Exposition de l’Atelier d’Art Salle Era Rue Henri Machon Granges-les-Beaumont Drôme

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-22

2025-06-21

exposition organisée par L’Atelier d’Art. Une cinquante de toiles seront exposées sur différents thèmes animalier, la pierre, l’Afrique, voyage, pop culture…

Différentes techniques aquarelle, sanguine ou acrylique

Vernissage samedi à 14h

Salle Era Rue Henri Machon

Granges-les-Beaumont 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 07 99 96 latelierdart@laposte.net

English :

exhibition organized by L’Atelier d’Art. Some fifty canvases will be on display on various themes: animals, stone, Africa, travel, pop culture…

Various techniques: watercolour, sanguine or acrylic

Opening on Saturday at 2 pm

German :

von L’Atelier d’Art organisierte Ausstellung. Es werden etwa fünfzig Gemälde zu verschiedenen Themen ausgestellt: Tiermalerei, Stein, Afrika, Reisen, Popkultur…

Verschiedene Techniken: Aquarell, Rötel oder Acryl

Vernissage Samstag um 14 Uhr

Italiano :

organizzata da L’Atelier d’Art. Saranno esposti cinquanta dipinti su diversi temi: animali, pietra, Africa, viaggi, cultura pop, ecc.

Tecniche diverse: acquerello, gesso rosso o acrilico

Inaugurazione sabato alle 14.00

Espanol :

exposición organizada por L’Atelier d’Art. Se expondrán 50 cuadros de temas variados: animales, piedra, África, viajes, cultura pop, etc.

Diferentes técnicas: acuarela, tiza roja o acrílico

Inauguración el sábado a las 14.00 horas

