Exposition de l’atelier du Piquey Arès

Exposition de l’atelier du Piquey

Salle des expositions Arès Gironde

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-09

2026-03-02

Aux horaires d’ouverture de la salle des expositions.

Ne manquez pas l’exposition de l’Atelier du Piquey qui, par la diversité de ses artistes, propose une multitude d’œuvres à découvrir.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

