Exposition de l’atelier du Piquey Arès
Exposition de l’atelier du Piquey Arès lundi 2 mars 2026.
Exposition de l’atelier du Piquey
Salle des expositions Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-09
Date(s) :
2026-03-02
Aux horaires d’ouverture de la salle des expositions.
Ne manquez pas l’exposition de l’Atelier du Piquey qui, par la diversité de ses artistes, propose une multitude d’œuvres à découvrir.
Tout public Gratuit.
Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr
Lieu 13/15 avenue de Bordeaux. .
Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de l’atelier du Piquey
L’événement Exposition de l’atelier du Piquey Arès a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme d’Arès