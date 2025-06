EXPOSITION DE L’ATELIER GAIA Vias 27 juin 2025 07:00

Hérault

EXPOSITION DE L’ATELIER GAIA Rue de la République Vias Hérault

Début : 2025-06-27

fin : 2025-07-03

2025-06-27

La ville de Vias accueille l’exposition de l’atelier GAIA à la Galerie d’Art André Malraux.

L’atelier GAIA existe depuis 16 ans. Chaque année, il accueille de nouveaux adhérents passionnés de poterie utilitaire et décorative.

Accompagnés par les membres les plus expérimentés, ils découvrent différentes techniques comme le modelage, le travail à la plaque, aux colombins ou encore le tournage.

Apprivoiser la terre demande du temps, de la patience et du savoir-faire. Entre le pain de terre brut et l’objet fini, chaque étape est un défi.

À l’atelier GAIA, on y travaille surtout le grès, mais aussi la technique du raku, un art japonais mêlant feu et eau pour créer des pièces uniques. Cette année, les adhérents exposeront leurs œuvres émaillées et en raku sur le thème de l’Afrique et de la musique.

Venez découvrir leurs créations du 27 juin au 3 juillet 2025 à la galerie d’art André Malraux à Vias.

Le tirage au sort de la tombola aura lieu le samedi 28 juin à 11h30, il vous permettra peut-être de repartir avec un totem raku réalisé par plusieurs adhérents.

Horaires Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 17h à 19h30, ouvert uniquement le matin

Entrée libre et gratuite .

Rue de la République

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 21 23

English :

The town of Vias welcomes the GAIA workshop exhibition at the Galerie d?Art André Malraux.

The GAIA workshop has been in existence for 16 years. Every year, it welcomes new members with a passion for utilitarian and decorative pottery.

German :

Die Stadt Vias begrüßt die Ausstellung des Ateliers GAIA in der Kunstgalerie André Malraux.

Das Atelier GAIA besteht seit 16 Jahren. Jedes Jahr kommen neue Mitglieder hinzu, die sich für Gebrauchs- und Dekortöpferei begeistern.

Italiano :

La città di Vias ospita una mostra dell’atelier GAIA presso la Galerie d’Art André Malraux.

L’atelier GAIA esiste da 16 anni. Ogni anno accoglie nuovi membri con la passione per la ceramica utilitaria e decorativa.

Espanol :

La ciudad de Vias acoge una exposición del taller GAIA en la Galería de Arte André Malraux.

El taller GAIA existe desde hace 16 años. Cada año acoge a nuevos miembros apasionados por la cerámica utilitaria y decorativa.

L’événement EXPOSITION DE L’ATELIER GAIA Vias a été mis à jour le 2025-06-20 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE