Exposition de l’Atelier Modèle Vivant d’Art39 Galerie des loges – Galerie ART 39 Fontenay-le-Comte 20 juin 2025 10:00

Vendée

Exposition de l’Atelier Modèle Vivant d’Art39 Galerie des loges Galerie ART 39 38 Rue des Loges Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 10:00:00

fin : 2025-06-22 12:30:00

Date(s) :

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-22

Venez découvrir l’exposition !

Exposition de l’Atelier Modèle Vivant.

Les personnes participant à ces Ateliers, feront se côtoyer des croquis et sculptures, des dessins et aquarelles, etc.

L’exposition à pour but de révéler les talents et les représentations artistiques du nu tout en respectant l’esthétique de chacun.

Celle-ci débutera le Vendredi 20 Juin 2025 à partir de 10h pour se clore le dimanche 22 Juin 2025 à 19h.

Le vernissage auquel nous vous attendons pour célébrer ce moment, se fera le vendredi 20 à partir de 18h00.

Un musicien, guitariste acoustique, donnera le rythme à sa compagne chanteuse pour le plaisir de nos oreilles. .

Galerie ART 39 38 Rue des Loges

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 41 26 21 96 association.art39@gmail.com

English :

Come and discover the exhibition!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die Ausstellung!

Italiano :

Venite a vedere la mostra!

Espanol :

Venga a ver la exposición

L’événement Exposition de l’Atelier Modèle Vivant d’Art39 Galerie des loges Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin