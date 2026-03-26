Exposition de l’atelier peinture du foyer rural de Delme Médiathèque ludothèque intercommunale Delme

Exposition de l’atelier peinture du foyer rural de Delme

Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-04-30 18:30:00

Date(s) :

2026-04-01

La Médiathèque intercommunale de Delme expose les créations de plusieurs membres de l’atelier peinture du foyer rural de Delme (aquarelle, acrylique, à l’huile, …).

Entrée gratuite, pendant les heures d’ouvertureTout public

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Médiathèque ludothèque intercommunale 7 impasse Saint-Germain Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 39 91 mediathequededelme@orange.fr

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English :

The Médiathèque intercommunale in Delme is exhibiting the work of several members of the Delme Foyer Rural painting workshop (watercolors, acrylics, oils, etc.).

Free admission, during opening hours

L’événement Exposition de l’atelier peinture du foyer rural de Delme Delme a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DU PAYS SAULNOIS