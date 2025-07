EXPOSITION DE L’ATELIER POCHE Bibliothèque Tournepage Nozay

EXPOSITION DE L’ATELIER POCHE Bibliothèque Tournepage Nozay mardi 12 août 2025.

Bibliothèque Tournepage 21 Rue Alexis Letourneau Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-08-12

fin : 2025-09-30

Découvrez l’expostion de l’Atelier Poche à la bibliothèque Tournepage de Nozay

Du 12 août au 30 septembre 2025, la bibliothèque Tournepage à Nozay accueille les réalisations plastiques de l’Atelier de poche de Saffré, fruits de la saison créative 2024-2025.

Tout public

Entrée libre aux heures d’ouverture

– Mardi 16h 18h30

– Mercredi 10h 12h30 et 15h 18h30

– Jeudi 12h 14h

– Vendredi 16h 18h30

– Samedi 10h 13h et 15h 17h .

Bibliothèque Tournepage 21 Rue Alexis Letourneau Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 31 65 bibliotheques@cc-nozay.fr

English :

Discover the Atelier Poche exhibition at the Tournepage library in Nozay

German :

Entdecken Sie die Ausstellung des Atelier Poche in der Bibliothek Tournepage in Nozay

Italiano :

Scoprite la mostra Atelier Poche presso la biblioteca Tournepage di Nozay

Espanol :

Descubra la exposición Atelier Poche en la biblioteca Tournepage de Nozay

L’événement EXPOSITION DE L’ATELIER POCHE Nozay a été mis à jour le 2025-07-21 par Pays Erdre Canal Forêt