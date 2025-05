EXPOSITION DE L’AUES – Boujan-sur-Libron, 16 mai 2025 07:00, Boujan-sur-Libron.

EXPOSITION DE L'AUES Rue Portalet Boujan-sur-Libron Hérault

2025-05-16

2025-05-27

2025-05-16

L'AUES vous invite à découvrir son exposition, mettant en lumière la créativité d'artistes locaux dans une ambiance ouverte à tous. Entrée libre.

L'AUES présente une exposition originale rassemblant les œuvres d'artistes locaux et passionnés. Une invitation à explorer la diversité des styles et des inspirations dans un cadre convivial. L'exposition est ouverte à tous, amateurs d'art ou simples curieux, pour un moment de découverte et de partage culturel.

Entrée libre.

Rue Portalet

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English:

AUES invites you to discover its exhibition, highlighting the creativity of local artists in an atmosphere open to all. Admission free.

German:

Die AUES lädt Sie ein, ihre Ausstellung zu entdecken, die die Kreativität lokaler Künstler in einer für alle offenen Atmosphäre beleuchtet. Eintritt frei.

Italiano:

AUES vi invita a scoprire la sua mostra, che mette in luce la creatività degli artisti locali in un'atmosfera aperta a tutti. L'ingresso è gratuito.

Espanol:

AUES le invita a descubrir su exposición, que pone de relieve la creatividad de los artistas locales en un ambiente abierto a todos. La entrada es gratuita.

