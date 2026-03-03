Exposition de Laura Preston Chaource

Exposition de Laura Preston

Du samedi 28 mars au vendredi 29 mai CHAOURCE Exposition de Laura Preston

L’office de tourisme est heureux d’annoncer l’organisation d’une exposition sur les toiles de l’artiste Laura Preston.

Laura Preston vit à Chaource. Artiste américaine installée en France depuis 2005, elle s’est initialement formée à la pratique picturale à travers la peinture florale, qu’elle a progressivement investie comme un champ d’exploration plastique et symbolique. Fidèle à la technique de l’encre acrylique, elle développe une œuvre où la fluidité et la couleur deviennent ses outils d’investigation.

Son parcours atypique, de styliste-modéliste à professeure de yoga, a façonné sa vision artistique. Fascinée par le corps humain et son langage, elle a trouvé dans le yoga une compréhension profonde du lien entre le corps et l’esprit. Cette connexion se reflète dans ses peintures, où le mouvement et la couleur deviennent des vecteurs d’émotions.

Animée par une quête de sens, son art est une invitation à contempler la beauté cachée dans les interstices de l’existence. Ses œuvres sont des fenêtres ouvertes sur un monde intérieur, où les fleurs symbolisent la fragilité et la force des sentiments humains.

Gratuit, entrée libre.

Mardi au samedi 10h-12h30 15h-17h30 (fermé le jeudi après-midi)

Contact +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com .

2 grande rue Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

English :

