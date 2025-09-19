Exposition : De l’autre côté Les Bains Douches Pontivy

Exposition visible jusqu’au 28 septembre 2025

Début : 2025-09-19T13:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette exposition du collectif d’artistes composé de Catherine Bougeard-Orst, Patricia Fenner, Danielle Péan-Leroux, Soize Ordureau, Michelle Maout et Marguerite Rolland, a pour thème « De l’autre côté ». Cela recouvre un ensemble très vaste de concepts et chacune se l’approprie avec sa sensibilité et ses techniques. S’intéresser à l’envers d’une broderie, d’une gravure, tout aussi étonnant que l’endroit, ou encore la mystérieuse révélation d’un végétal dans la transparence d’une superposition de calques…

Les Bains Douches 13 Quai Presbourg, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne http://www.pontivy.fr Après la publication d’une circulaire du ministère de l’Intérieur en 1907, les établissements bains-douches se multiplient au début du XXe siècle afin de lutter contre la diffusion de la tuberculose.

À Pontivy, la décision de construction est prise en 1912. Il faudra attendre 1930 pour que les bains-douches entrent en fonction.

L’établissement a fermé en octobre 2011. Les bains-douches ont été réaménagés et servent, depuis 2013, d’atelier d’artiste et de lieu d’exposition.

