Exposition de l’Avent Salle de classe Champvert

Exposition de l’Avent

Salle de classe Le Bourg Champvert Nièvre

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le club Amitiés Loisirs propose une exposition-vente autour du thème de Noël avec des objets confectionnés par les membres de l’association.

Retrouvez sur place coussins de Noël, décoration de Noël, amigurumis, sacs divers, etc.

Buvette et pâtisserie maison .

Salle de classe Le Bourg Champvert 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

