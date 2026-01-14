Exposition de LEGO Briques en folie Bonny-sur-Loire

Exposition de LEGO Briques en folie

29 grande rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Du 28 mars au 13 juin, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire propose l’exposition Briques en folie , une immersion ludique et créative autour des célèbres briques colorées. Des constructions spectaculaires aux scènes miniatures pleines de détails, l’exposition invite à explorer des univers variés, entre ville imaginaire, science-fiction, histoire et monde fantastique. Pensée pour tous les publics, elle éveille la curiosité, stimule l’imagination et rappelle combien ce jeu traverse les générations. Petits et grands peuvent ainsi s’émerveiller devant la richesse des créations présentées et redécouvrir le plaisir de construire et d’inventer. Accessible en entrée libre, cette exposition offre un moment de découverte convivial, idéal à partager en famille ou entre amis. .

29 grande rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

English :

From March 28 to June 13, the Maison de Pays de Bonny-sur-Loire is hosting the Briques en folie exhibition. A playful and creative universe based around the famous colored bricks, between monumental constructions and imaginary worlds, to amaze young and old alike, with free admission.

