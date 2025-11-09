Exposition de LEGO Salle des fêtes Fyé
Exposition de LEGO Salle des fêtes Fyé dimanche 9 novembre 2025.
Exposition de LEGO
Salle des fêtes 13 Grande Rue Fyé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
L’association Brique Mulsanne vous propose un exposition LEGO à la salle des fêtes de Fyé !
L’association Brique Mulsanne vous propose un exposition LEGO le dimanche 9 novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Fyé ! Au programme de la journée animations mosaïque, création libre et tombola ! Entrée gratuite pour tous. .
Salle des fêtes 13 Grande Rue Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire Brique-Mulsanne@outlook.fr
English :
The Brique Mulsanne association invites you to a LEGO exhibition at the Fyé village hall!
German :
Der Verein Brique Mulsanne bietet Ihnen eine LEGO-Ausstellung in der Festhalle von Fyé!
Italiano :
L’associazione Brique Mulsanne organizza una mostra di LEGO nella sala del villaggio di Fyé!
Espanol :
La asociación Brique Mulsanne organiza una exposición de LEGO en el ayuntamiento de Fyé
L’événement Exposition de LEGO Fyé a été mis à jour le 2025-10-24 par OT des Alpes Mancelles