Exposition de LEGO Salle des fêtes Fyé

Exposition de LEGO

Salle des fêtes 13 Grande Rue Fyé Sarthe

Début : 2025-11-09 10:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

L’association Brique Mulsanne vous propose un exposition LEGO le dimanche 9 novembre de 10h à 17h à la salle des fêtes de Fyé ! Au programme de la journée animations mosaïque, création libre et tombola ! Entrée gratuite pour tous. .

Brique-Mulsanne@outlook.fr

English :

The Brique Mulsanne association invites you to a LEGO exhibition at the Fyé village hall!

German :

Der Verein Brique Mulsanne bietet Ihnen eine LEGO-Ausstellung in der Festhalle von Fyé!

Italiano :

L’associazione Brique Mulsanne organizza una mostra di LEGO nella sala del villaggio di Fyé!

Espanol :

La asociación Brique Mulsanne organiza una exposición de LEGO en el ayuntamiento de Fyé

L’événement Exposition de LEGO Fyé a été mis à jour le 2025-10-24 par OT des Alpes Mancelles