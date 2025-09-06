Exposition de LEGO Salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq

Exposition de LEGO Salle des fêtes de Lainsecq Lainsecq samedi 6 septembre 2025.

Exposition de LEGO

Salle des fêtes de Lainsecq 5 Grande Rue Lainsecq Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 21:00:00

Date(s) :

2025-09-06 2025-09-07

Exposition de LEGO organisée par la CLEP de Sougères-en-Puisaye. Bourses aux LEGOS, concours enfants, buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes de Lainsecq 5 Grande Rue Lainsecq 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 61 80 99 mairie-lainsecq@orange.fr

English : Exposition de LEGO

German : Exposition de LEGO

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de LEGO Lainsecq a été mis à jour le 2025-08-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !