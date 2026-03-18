Exposition de lego Ferrières Martigues

Exposition de lego

Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 10h à 18h. Ferrières Espace Simone Veil Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’association Brick Team 13 vous invite à une exposition de lego pour petits et grands à Martigues.Familles

Retrouvez des exposants venus de toutes les régions françaises.

Vente de lego et tombola.

Buvette au profit de la Croix-Rouge. .

Ferrières Espace Simone Veil Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 80 16 90 asso.brickteam13@gmail.com

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English :

The Brick Team 13 association invites you to a Lego exhibition for young and old in Martigues.

L’événement Exposition de lego Martigues a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Martigues