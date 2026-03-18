Exposition de lego Ferrières Martigues
Exposition de lego Ferrières Martigues samedi 4 avril 2026.
Exposition de lego
Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2026 de 10h à 18h. Ferrières Espace Simone Veil Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’association Brick Team 13 vous invite à une exposition de lego pour petits et grands à Martigues.Familles
Retrouvez des exposants venus de toutes les régions françaises.
Vente de lego et tombola.
Buvette au profit de la Croix-Rouge. .
Ferrières Espace Simone Veil Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 80 16 90 asso.brickteam13@gmail.com
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English :
The Brick Team 13 association invites you to a Lego exhibition for young and old in Martigues.
L’événement Exposition de lego Martigues a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Martigues