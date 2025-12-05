Exposition “De l’encre aux regards” Decazeville

Exposition “De l’encre aux regards”

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-07

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville lundi au vendredi 10h à 12h30 et 14h à 17h ; samedi 10h à 12h

Portraitiste à l’origine, Ema est une artiste intuitive qui évolue entre le rock, le tatouage, la peinture, la photo, le travail digital et l’illustration. Inspirée par les artistes rock, les animaux et un univers symbolique personnel, elle développe un style sensible et expressif. L’exposition réunit des peintures ainsi que des illustrations issues de son travail de tatoueuse, reflet d’un parcours créatif libre et en constante évolution.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

