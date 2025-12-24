Exposition de l’ENSAD, Théâtre de l’Union Limoges

Exposition de l’ENSAD

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Le théâtre de l’Union accueille une exposition des étudiants de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art et du Design). Vous découvrirez les œuvres et les productions de nombreux talents lors du vernissage ce jour.

Renseignements auprès du théâtre (en lien). .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87006 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

