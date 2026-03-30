EXPOSITION DE LÉON DIAZ-RONDA

Place de l’église Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-04-03

Exposition des peintures de l’artiste Léon DIAZ-RONDA.

Léon Díaz-Ronda est un artiste espagnol né en 1936, dont la vocation pour la peinture s’est révélée tardivement. Autodidacte, il a développé une pratique artistique protéiforme qui inclut le dessin, la peinture, la gravure et la photographie. Arrivé en France en 1967, il vit aujourd’hui à Narbonne, où il poursuit son travail artistique.

Son travail se caractérise par un mélange subtil de photographie et de peinture, notamment à travers l’utilisation de la peinture à l’huile sur bois.

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Place de l’église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44 developpement@mairiedecaunes.fr

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English :

Exhibition of paintings by artist Léon DIAZ-RONDA.

Léon Díaz-Ronda is a Spanish artist born in 1936, whose vocation for painting came late in life. Self-taught, he has developed a protean artistic practice that includes drawing, painting, engraving and photography. Arriving in France in 1967, he now lives in Narbonne, where he continues his artistic work.

His work is characterized by a subtle blend of photography and painting, notably through the use of oil paint on wood.

L’événement EXPOSITION DE LÉON DIAZ-RONDA Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-03-25 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme