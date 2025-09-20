Exposition de l’histoire du Château de Craux Château de Craux Genestelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

– Samedi :

Visite libre du site, avec ouverture exceptionnel des anciènnes écuries toute la journée. Exposition d’archives sur l’histoire du château, avec la présence de sa créatrice (9h-12h 14h-19h) pour la commenter et répondre à vos questions.

– Dimanche :

Visite libre du site, avec ouverture exceptionnel des anciènnes écuries toute la journée. Exposition d’archives sur l’histoire du château, avec la présence de sa créatrice (9h-12h) pour la commenter et répondre à vos questions.

De 13h à 18h présence de l’association culture en terrasses qui proposera des visites guidées et commentées du site Egalement presente, l’association d’escrime médiévale valsoise : Ours au cor acier.

Château de Craux château de Craux, route de valgironne 07530 Genestelle Genestelle 07530 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 88 21 80 https://www.genestelle.fr/Situation https://www.facebook.com/Chateau.de.craux La première mention de Craux, entre 845 et 866 indique qu’à la place du château actuel, se trouvait la « villa Craxanciaco », (une subdivision territoriale, contenant plusieurs manses, qui sont des unités agricoles et fiscales).

Entre le XIe et le XIIe siècle, une tour de guée servait à surveiller les alentours, accompagné d’un premier bâtiment, qui servait de relais de chasse aux seigneurs d’Ucel, propriétaires des lieux. Puis fin XIIIe siècle, après la démolition du château d’Ucel, la branche restante des Ucel fit agrandir et aménager Craux pour en faire leur nouveau château. Ils agrandiront et modifieront le château jusqu’au XVIIe siècle, où ils construiront les écuries et la cour des communs, pour y installer des fermiers, gardiens de la propriété quand les Ucel déménageront à Aubenas.

En 1750, la dernière héritière des Ucel vend le château et les terres au Sauzet de Fabrias (les seigneurs d’Ailhons), qui le garderont comme résidence d’été jusqu’en 1945. Le château est hérité par une branche de la famille, habitant le lyonnais, qui le laissera tomber en ruine et se faire piller pendant 50 ans.

C’est en 1994 que la commune de Genestelle acquière la propriété et sauve le château de la destruction totale. Depuis lors, avec l’aide d’associations et de collectivités, des travaux de reconstruction sont régulièrement entrepris, et en 2012, une famille de fermiers a pu être installée pour entretenir les terres et accueillir le public.

Malheureusement, au vu des dégradations importantes du bâtiment, il est impossible de visiter l’intérieur. Mais les abords sont aménagés pour en faire le tour, et pouvoir pique-niquer ou s’y prélasser. Pour vous y rendre, il faut prendre la voiture, et vous garer le petit parking à proximité immédiate.

