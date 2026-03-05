EXPOSITION DE L’HUMOUR, DE LA COULEUR ET DES GLO.BULLES Palavas-les-Flots
EXPOSITION DE L’HUMOUR, DE LA COULEUR ET DES GLO.BULLES
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Exposition par Patrick Favre, artiste multi-facettes.
Infos au 04 67 50 42 49
Dans un esprit BD, du panneau peint à la fresque monumentale, Patrick Favre met en scène acrylique, collages, matériaux de récupération et volume pour des créations singulières et fantaisistes.
Une expo haute en couleurs ! .
+33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
English :
Exhibition by Patrick Favre, multi-faceted artist.
