EXPOSITION DE L’HUMOUR, DE LA COULEUR ET DES GLO.BULLES Palavas-les-Flots

EXPOSITION DE L’HUMOUR, DE LA COULEUR ET DES GLO.BULLES

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-10

fin : 2026-04-11

Exposition par Patrick Favre, artiste multi-facettes.

Infos au 04 67 50 42 49

Dans un esprit BD, du panneau peint à la fresque monumentale, Patrick Favre met en scène acrylique, collages, matériaux de récupération et volume pour des créations singulières et fantaisistes.

Une expo haute en couleurs ! .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

English :

Exhibition by Patrick Favre, multi-faceted artist.

