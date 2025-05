Exposition de Libicocco « Lais de Marie de France » – Salle Charpillon Gisors, 7 juin 2025 10:00, Gisors.

Eure

Exposition de Libicocco « Lais de Marie de France » Salle Charpillon Quai du Fossé aux Tanneurs Gisors Eure

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-09 18:00:00

2025-06-07

Plongez dans la poésie médiévale et ses fables fantastiques avec les illustrations de l’artiste Gian Luca Palazzolo, de son nom d’artiste Libicocco.

Salle Charpillon Quai du Fossé aux Tanneurs

Gisors 27140 Eure Normandie +33 7 71 34 92 72 laptiteassoartistiquegisors@gmail.com

English : Exposition de Libicocco « Lais de Marie de France »

Immerse yourself in medieval poetry and its fantastical fables with illustrations by artist Gian Luca Palazzolo, whose real name is Libicocco.

German :

Tauchen Sie mit den Illustrationen des Künstlers Gian Luca Palazzolo, mit Künstlernamen Libicocco, in die mittelalterliche Poesie und ihre fantastischen Fabeln ein.

Italiano :

Immergetevi nella poesia medievale e nelle sue favole fantastiche con le illustrazioni dell’artista Gian Luca Palazzolo, il cui vero nome è Libicocco.

Espanol :

Sumérjase en la poesía medieval y sus fantásticas fábulas con las ilustraciones del artista Gian Luca Palazzolo, cuyo verdadero nombre es Libicocco.

