Exposition De l’Idée à l’Objet Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Exposition De l’Idée à l’Objet Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy mercredi 5 novembre 2025.

Exposition De l’Idée à l’Objet

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-12-26 2026-01-02

En résonance à l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, le musée des Beaux-Arts présente une exposition-dossier consacrée aux multiples processus de création des artistes lorrains de l’entre-deux-guerres.

À travers un ensemble de poncifs, croquis et dessins préparatoires de pièces de verre et de mobilier, issus des collections du musée des Beaux-Arts et du musée de l’École de Nancy, se révèlent le quotidien des ateliers et l’envers de la production de la manufacture Daum, de Jules Cayette (1882-1953) ou encore d’Auguste Herbst (1878-1951).Tout public

0 .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

To coincide with the exhibition Nancy 1925. An experience of modern life, the Musée des Beaux-Arts presents an exhibition-dossier devoted to the multiple creative processes of Lorraine?s artists between the wars.

Through a series of sketches and preparatory drawings for glass and furniture pieces, drawn from the collections of the Musée des Beaux-Arts and the Musée de l?École de Nancy, we reveal the day-to-day life in the workshops and the other side of production at the Daum factory, by Jules Cayette (1882-1953) and Auguste Herbst (1878-1951).

German :

In Resonanz mit der Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens präsentiert das Musée des Beaux-Arts eine Ausstellung mit Dossier, die den vielfältigen Schaffensprozessen der lothringischen Künstler der Zwischenkriegszeit gewidmet ist.

Anhand einer Reihe von Pontifikationen, Skizzen und Vorzeichnungen für Glas und Möbel aus den Sammlungen des Musée des Beaux-Arts und des Musée de l’École de Nancy werden der Alltag in den Ateliers und die Hintergründe der Produktion von Daum, Jules Cayette (1882-1953) und Auguste Herbst (1878-1951) aufgezeigt.

Italiano :

In occasione della mostra Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna, il Musée des Beaux-Arts presenta una mostra speciale dedicata ai molteplici processi creativi degli artisti lorenesi tra le due guerre.

Attraverso una serie di schizzi e disegni preparatori di vetri e mobili provenienti dalle collezioni del Musée des Beaux-Arts e del Musée de l’École de Nancy, la mostra rivela la vita quotidiana nei laboratori e l’altra faccia della produzione della fabbrica Daum, di Jules Cayette (1882-1953) e Auguste Herbst (1878-1951).

Espanol :

Coincidiendo con la exposición Nancy 1925. Una experiencia de la vida moderna, el Museo de Bellas Artes presenta una exposición especial dedicada a los múltiples procesos creativos de los artistas loreneses de entreguerras.

A través de una serie de bocetos y dibujos preparatorios de vidrio y mobiliario procedentes de las colecciones del Museo de Bellas Artes y del Museo de la Escuela de Nancy, la exposición revela la vida cotidiana en los talleres y la otra cara de la producción en la fábrica Daum, de Jules Cayette (1882-1953) y Auguste Herbst (1878-1951).

L’événement Exposition De l’Idée à l’Objet Nancy a été mis à jour le 2025-10-21 par DESTINATION NANCY