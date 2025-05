Exposition de l’imaginaire – Arles, 30 mai 2025 10:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

Exposition de l’imaginaire Du 30/05 au 15/06/2025

Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Fermé le mercredi. 42 rue du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-30 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-05-30

3 univers artistiques se mêlent et se font écho Pasqui R et ses tarots, Jean-Marie Marbet et ses broderies fantastiques, Pierrette Prophète et ses collages et fils sur ciments.

3 univers se mêlent et se font écho: Pasqui R avec ses cartes de tarots ludiques et créatifs exposent deux toiles sur le thème du chemin de vie et offre un tirage gracieusement à toute personne intéressée, sous forme poétique et ludique, une mise en scène mi sérieuse mi légère. Jean-Marie Marbet nous propose ses broderies fantastiques et Pierrette Prophète ses collages et fils colorés sur ciments. Tous trois feront à tour de rôle une démonstration de leur art. .

42 rue du refuge

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 24 89 94 atelierdurefuge@gmail.com

English :

3 artistic universes mingle and echo each other: Pasqui R and his tarot cards, Jean-Marie Marbet and his fantastic embroideries, Pierrette Prophète and her collages and threads on cement.

German :

3 künstlerische Welten vermischen sich und klingen aneinander: Pasqui R und seine Tarotkarten, Jean-Marie Marbet und seine fantastischen Stickereien, Pierrette Prophète und ihre Collagen und Fäden auf Zement.

Italiano :

3 universi artistici si mescolano e si fanno eco l’un l’altro: Pasqui R e i suoi tarocchi, Jean-Marie Marbet e i suoi fantastici ricami, Pierrette Prophète e i suoi collage e fili su cemento.

Espanol :

3 universos artísticos se mezclan y se hacen eco mutuamente: Pasqui R y sus cartas de tarot, Jean-Marie Marbet y sus fantásticos bordados, Pierrette Prophète y sus collages e hilos sobre cemento.

