Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire, MAHB – Musée d’art et d’histoire baron Gérard, Bayeux

Informations pratiques

Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire 19 et 20 septembre MAHB – Musée d’art et d’histoire baron Gérard Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire

Cette exposition triptyque se découvre dans les musées de Bayeux. Au MAHB, découvrez l’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux depuis sa création au XIe siècle jusqu’à son installation dans son nouvel écrin en 2027. Un focus sur la Tapissrerie en temps de guerre est présenté simultanément au Musée Mémorial de la Bataille de Normandie. Visite libre et gratuite des musées et de l’exposition tout le week-end.

MAHB – Musée d’art et d’histoire baron Gérard Rue du Bienvenu, 14400 Bayeux, France Bayeux 14400 Calvados Normandie 0231512550 https://www.bayeuxmuseum.com/musee-dart-et-dhistoire-baron-gerard Cet édifice est représentatif de la première Renaissance en Normandie, avec sa chapelle de plan octogonal construite au début du XVIe siècle sous l’épiscopat de Louis de Canossa, humaniste et prélat, qui occupa le siège de Bayeux de 1516 à 1531. Le décor peint a été réalisé dans la première moitié du XVIIe siècle, puis restauré au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l’ancien évêché fut en partie affecté au Tribunal d’Instance et la chapelle servit de salle de délibération. L’ancien palais des évêques de Bayeux se déploie en quatre sous-ensembles. L’aile A abrite actuellement le musée Baron Gérard situé perpendiculairement à l’axe de la cathédrale. A l’ouest, l’aile B renferme l’entrée principale du palais ainsi que l’escalier d’honneur. L’aile C correspond à l’aile du palais qui fut détruite puis reconstruite en 1833 pour servir de maison d’arrêt. Enfin, l’aile D, palais édifié en 1770-71, est actuellement occupée par l’hôtel de ville.

De lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux au fil de son histoire

©Musée de la Tapisserie de Bayeux