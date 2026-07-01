Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux en temps de guerre, Musée mémorial de la bataille de Normandie, Bayeux

Informations pratiques

Exposition : de lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux en temps de guerre 19 et 20 septembre Musée mémorial de la bataille de Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

De lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux en temps de guerre

Au coeur du parcours de visite du Musée Mémorial de Bataille de Normandie, cet espace scénographié retrace le parcours de la Tapisserie de Bayeux pendant les années 1940 à 1945. À l’aide d’archives documentaires et d’objets du musée, le public pourra découvrir l’histoire de la conservation de l’oeuvre. Une deuxième partie de l’exposition est déployée au Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard. Visite libre et gratuite des musées de Bayeux et de l’exposition tout le week-end.

Musée mémorial de la bataille de Normandie Boulevard Fabian Waré, 14400 Bayeux, France Bayeux 14400 Calvados Normandie +33231514690 https://www.bayeuxmuseum.com/musee-memorial-de-la-bataille-de-normandie http://www.facebook.com/bayeuxmuseum;https://twitter.com/BayeuxMuseum;https://instagram.com/bayeux_museum/ Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux consacre 2 300 m² à l’exposition des opérations militaires menées pour la Bataille de Normandie pendant l’été 1944.

Inauguré en 1981, le musée est implanté au cœur même d’un des lieux stratégiques de la Bataille de Normandie : la ville de Bayeux, première ville libérée de France continentale le 7 juin 1944. Au cœur du “pôle mémoire” de la ville, dénommé Liberty Alley, le musée se situe tout près du jardin mémorial des reporters de guerre et du cimetière militaire britannique.

De lin et de laine, la Tapisserie de Bayeux en temps de guerre

©Musées de Bayeux