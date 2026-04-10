Exposition DE LIN ET DE LAINE L’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux MAHB | Musée de la Bataille de Normandie Bayeux

Bayeux

Exposition DE LIN ET DE LAINE L’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux

MAHB | Musée de la Bataille de Normandie 37 rue du Bienvenu | Bld Fabian Ware Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-14

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2026-04-14

De mai 2026 à sept. 2027, l’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux fait l’objet d’une exposition en 3 volets. Intitulée De Lin et de Laine , elle se découvre d’abord au MAHB et au Musée de la Bataille de Normandie, puis en décembre à l’Hôtel du Doyen avec une expérience immersive.

De mai 2026 à sept. 2027, l’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux fait l’objet d’une exposition en 3 volets. Intitulée De Lin et de Laine , elle se découvre d’abord au MAHB et au Musée de la Bataille de Normandie, puis en décembre à l’Hôtel du Doyen avec une expérience immersive. .

MAHB | Musée de la Bataille de Normandie 37 rue du Bienvenu | Bld Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 14 21 resa-mahb@mairie-bayeux.fr

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English : Exposition DE LIN ET DE LAINE L’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux

From May 2026 to September 2027, the story of the conservation of the Bayeux Tapestry will be the subject of a 3-part exhibition. Entitled De Lin et de Laine (Linen and Wool), it will be on show first at the MAHB and the Musée de la Bataille de Normandie, then in December at the Hôtel du Doyen wi…

L’événement Exposition DE LIN ET DE LAINE L’histoire de la conservation de la Tapisserie de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Bayeux Intercom