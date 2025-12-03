Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts Beaune
Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts Beaune mercredi 3 décembre 2025.
Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts
11 Place Marey Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2025-12-03
Exposition de linogravure par les étudiants de la classe préparatoire retrouvez Les Caractères de la Bruyère en linogravure en partenariat avec le théâtre et la bibliothèque de Beaune. .
11 Place Marey Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 56 99
English : Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts
German : Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts Beaune a été mis à jour le 2025-11-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)