Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts Beaune

Exposition de linogravure des étudiants de la classe préparatoire école des beaux-arts

11 Place Marey Beaune Côte-d’Or

Exposition de linogravure par les étudiants de la classe préparatoire retrouvez Les Caractères de la Bruyère en linogravure en partenariat avec le théâtre et la bibliothèque de Beaune. .

11 Place Marey Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 24 56 99

