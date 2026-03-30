Exposition de linogravures Delphine Bucher Bibliothèque Universitaire de Belfort Belfort

Exposition de linogravures Delphine Bucher

Bibliothèque Universitaire de Belfort 43 Faubourg des Ancêtres Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-04-13

Delphine Bucher, artiste-graveuse, expose ses œuvres à la B.U de Belfort. Basée en Franche-Comté, elle est issue de la scène underground et du fanzine et pratique la linogravure depuis 2016.

Inspirée par ses nombreux voyages et portée par la littérature des grands espaces, elle raconte, au moyen de sa gouge, la poésie des paysages traversés, entre réalité et errances de l’imaginaire. Observatrice de la solitude, elle crée des estampes noires et brutes, tout en contraste, empreintes de mélancolie.

De la linogravure à la micro-édition en passant par les carnets de voyage et les fanzines, cette exposition propose un parcours immersif dans l’univers graphique de l’artiste.

Une douce invitation à prendre la route, à contempler le silence et à se perdre dans l’infini de ses paysages intérieurs. .

Bibliothèque Universitaire de Belfort 43 Faubourg des Ancêtres Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté dernierechanceeditions@gmail.com

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English : Exposition de linogravures Delphine Bucher

L’événement Exposition de linogravures Delphine Bucher Belfort a été mis à jour le 2026-03-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)