Exposition de linogravures Delphine Bucher Bibliothèque Universitaire de Belfort Belfort
Exposition de linogravures Delphine Bucher Bibliothèque Universitaire de Belfort Belfort lundi 13 avril 2026.
Exposition de linogravures Delphine Bucher
Bibliothèque Universitaire de Belfort 43 Faubourg des Ancêtres Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-04-13
Delphine Bucher, artiste-graveuse, expose ses œuvres à la B.U de Belfort. Basée en Franche-Comté, elle est issue de la scène underground et du fanzine et pratique la linogravure depuis 2016.
Inspirée par ses nombreux voyages et portée par la littérature des grands espaces, elle raconte, au moyen de sa gouge, la poésie des paysages traversés, entre réalité et errances de l’imaginaire. Observatrice de la solitude, elle crée des estampes noires et brutes, tout en contraste, empreintes de mélancolie.
De la linogravure à la micro-édition en passant par les carnets de voyage et les fanzines, cette exposition propose un parcours immersif dans l’univers graphique de l’artiste.
Une douce invitation à prendre la route, à contempler le silence et à se perdre dans l’infini de ses paysages intérieurs. .
Bibliothèque Universitaire de Belfort 43 Faubourg des Ancêtres Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté dernierechanceeditions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de linogravures Delphine Bucher
L’événement Exposition de linogravures Delphine Bucher Belfort a été mis à jour le 2026-03-27 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire-de-Belfort)
- OPENVIA TWAMA Paradise, Héla Fattoumi Viadanse Belfort 2 avril 2026
- Imaginapuces #5 Rencontre artiste Yi Zhang Imaginarium Belfort 5 avril 2026
- VOCALISES Le salon de Joséphine Place d’Armes Belfort 5 avril 2026
- La Brouille Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort 5 avril 2026
- L’épopée Bull informatique au musée de la Mécanographie Musée de la mécanographie Belfort 8 avril 2026