Exposition de lithographies Picasso, Dali, Cocteau, Buffet, etc. Étage de la salle polyvalente Vallon-en-Sully

Exposition de lithographies Picasso, Dali, Cocteau, Buffet, etc.

Étage de la salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Exposition de lithographies signées Picasso, Dali, Cocteau, Buffet…

Étage de la salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 culture@valdecher.fr

English :

Exhibition of lithographs by Picasso, Dali, Cocteau, Buffet…

