Exposition de Liudmila Colon oiseaux, fleurs et nature Médiathèque de Morez Hauts de Bienne

Exposition de Liudmila Colon oiseaux, fleurs et nature

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-02-21

Après avoir présenté régulièrement les réalisations de ses élèves, la médiathèque de Morez met à l’honneur le travail de Liudmila Colon autour de la nature et en particulier des oiseaux et des fleurs.

Cette artiste travaille autant l’huile que l’aquarelle ou le pastel. Elle propose chaque année des cours pour adultes et enfants, dans lesquelles, elle enseigne les bases du dessin, de la perspectives et les différentes techniques…

Entrée libre aux horaires de la médiathèque de Morez. .

Médiathèque de Morez 112 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Liudmila Colon oiseaux, fleurs et nature

L’événement Exposition de Liudmila Colon oiseaux, fleurs et nature Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE