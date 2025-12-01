Exposition de livres d’artistes Galerie/librairie de l’If Paimpol
samedi 13 décembre 2025
Exposition de livres d’artistes
Galerie/librairie de l’If 14 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Invitation à la présentation des livres d’artiste de Sandra Coassin, illustratrice, et Marc Stéfani, auteur. .
Galerie/librairie de l’If 14 Rue de l’Église Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 01 76 37 03
