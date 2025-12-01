Exposition de livres d’artistes Galerie/librairie de l’If Paimpol

Exposition de livres d’artistes

Galerie/librairie de l’If 14 Rue de l’Église Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Invitation à la présentation des livres d’artiste de Sandra Coassin, illustratrice, et Marc Stéfani, auteur. .

