Exposition de Log Cabin, dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Exposition de Log Cabin, dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Dans le monde du quilt, le Log Cabin est emblématique du patchwork américain.

Le Log Cabin est un bloc de patchwork, constitué d’un carré central et de bandelettes.

La construction de ce bloc part du carré central, puis on ajoute bandelette après bandelette, en tournant autour du carré central, souvent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Ce bloc représente les premières maisons en bois des pionniers américains. Le carré central symbolise l’âtre, les bandes claires d’un côté du carré rappellent la lumière entrant par les fenêtres, tandis que les bandes plus foncées représentent les parties les plus sombres de la maison.

Ce thème illustre parfaitement l’esprit du festival Tout Feu Tout Flamme la chaleur et l’intimité du foyer. .

prieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

