Exposition – De l’ombre à la lumière : archives révélées de la Seconde Guerre mondiale en Deux-Sèvres Archives départementales Des Deux-Sèvres Niort

Exposition – De l’ombre à la lumière : archives révélées de la Seconde Guerre mondiale en Deux-Sèvres Dimanche 21 septembre, 14h00 Archives départementales Des Deux-Sèvres Deux-Sèvres

Visites libres et gratuites.

Dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire des débarquements, de la Libération et de la Victoire, les Archives départementales des Deux Sèvres vous présentent une sélection de documents, de photographies et d’objets inédits issus de leurs fonds datant de la Seconde Guerre mondiale.

Ces archives et objets, complétés par des collections privées, évoquent la mobilisation, l’occupation, la résistance, la libération ou encore la reconstruction des Deux-Sèvres sur une période allant de la fin des années 1930 au début des années 1950. Pour la première fois révélées au grand jour, ces sources de l’histoire mettent en lumière les destins individuels et collectifs des Deux-Sévriens, entre attentisme et engagement, collaboration et résistance, jusqu’aux combats pour la Libération du territoire national.

Ce patrimoine constitue un outil inestimable pour mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale dans les Deux-Sèvres à travers des sources variées et complémentaires.

