Exposition « De l’ombre à la lumière »

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : Vendredi 2025-07-05

fin : 2025-12-05

2025-07-05 2025-09-02 2025-10-03

Passez « De l’Ombre à la Lumière », de la prison à la libération du Bourbonnais en ce début d’automne 1944.

Visité guidée uniquement

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

English :

Go « From Shadow to Light », from prison to the liberation of the Bourbonnais region in early autumn 1944.

Guided tour only

German :

Gehen Sie « Vom Schatten zum Licht », vom Gefängnis bis zur Befreiung des Bourbonnais im Frühherbst 1944.

Nur geführte Besichtigung

Italiano :

Andate « Dall’ombra alla luce », dalla prigione alla liberazione della regione di Bourbonnais all’inizio dell’autunno 1944.

Solo visita guidata

Espanol :

Ir « De la sombra a la luz », de la prisión a la liberación de la región de Bourbonnais a principios del otoño de 1944.

Sólo visita guiada

