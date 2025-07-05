Exposition « De l’ombre à la lumière » Place de la déportation Moulins
Exposition « De l’ombre à la lumière » Place de la déportation Moulins samedi 5 juillet 2025.
Exposition « De l’ombre à la lumière »
Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier
Début : Vendredi 2025-07-05
fin : 2025-12-05
2025-07-05 2025-09-02 2025-10-03
Passez « De l’Ombre à la Lumière », de la prison à la libération du Bourbonnais en ce début d’automne 1944.
Visité guidée uniquement
Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
English :
Go « From Shadow to Light », from prison to the liberation of the Bourbonnais region in early autumn 1944.
Guided tour only
German :
Gehen Sie « Vom Schatten zum Licht », vom Gefängnis bis zur Befreiung des Bourbonnais im Frühherbst 1944.
Nur geführte Besichtigung
Italiano :
Andate « Dall’ombra alla luce », dalla prigione alla liberazione della regione di Bourbonnais all’inizio dell’autunno 1944.
Solo visita guidata
Espanol :
Ir « De la sombra a la luz », de la prisión a la liberación de la región de Bourbonnais a principios del otoño de 1944.
Sólo visita guiada
