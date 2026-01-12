Exposition De l’ombre à la lumière Place de la déportation Moulins

Exposition De l’ombre à la lumière

Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier

Début : Vendredi 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-04-03 15:30:00

Passez De l’Ombre à la Lumière , de la prison à la libération du Bourbonnais en ce début d’automne 1944.

Visité guidée uniquement

English :

Go From Shadow to Light , from prison to the liberation of the Bourbonnais region in early autumn 1944.

Guided tour only

