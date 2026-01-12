Exposition De l’ombre à la lumière Place de la déportation Moulins
Exposition De l’ombre à la lumière Place de la déportation Moulins vendredi 6 février 2026.
Exposition De l’ombre à la lumière
Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-04-03 15:30:00
Date(s) :
2026-02-06
Passez De l’Ombre à la Lumière , de la prison à la libération du Bourbonnais en ce début d’automne 1944.
Visité guidée uniquement
.
Place de la déportation Château des ducs de Bourbon Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Go From Shadow to Light , from prison to the liberation of the Bourbonnais region in early autumn 1944.
Guided tour only
L’événement Exposition De l’ombre à la lumière Moulins a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région