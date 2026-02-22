Exposition de Luc Anglade à la Médiathèque

Parcoul-Chenaud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-09

EXPOSITION Sculpture sur fer et bois avec Luc ANGLADE

Du 09 au 28 mars 2026

Vernissage samedi 14 mars 2026 à 11h30

Renseignements 05.53.91.30.29

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29

English : Exposition de Luc Anglade à la Médiathèque

EXHIBITION Sculpture on iron and wood with Luc ANGLADE

From March 09 to 28, 2026

Opening: Saturday March 14, 2026 at 11:30 am

Information 05.53.91.30.29

