Exposition de Luc Anglade à la Médiathèque Parcoul-Chenaud
Parcoul-Chenaud Dordogne
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-28
EXPOSITION Sculpture sur fer et bois avec Luc ANGLADE
Du 09 au 28 mars 2026
Vernissage samedi 14 mars 2026 à 11h30
Renseignements 05.53.91.30.29
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29
English : Exposition de Luc Anglade à la Médiathèque
EXHIBITION Sculpture on iron and wood with Luc ANGLADE
From March 09 to 28, 2026
Opening: Saturday March 14, 2026 at 11:30 am
Information 05.53.91.30.29
