Exposition de Lucie Belarbi : Les habitantes Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 2 octobre 2025.

Les Habitantes prend racine dans un constat d’invisibilisation : en France, seules 6 % des rues portent un nom de personnalité féminine. Depuis 2019, Lucie Belarbi invite des habitantes à partager un souvenir lié à leur quotidien dans l’espace public. Ensemble, elles composent une chorégraphie, une boucle de gestes, photographiée comme un » faux réel « . Le mouvement rejoue une torsion, une mémoire inscrite dans le corps. Ici, les portraits anonymes traduisent le langage d’une flânerie jamais tout à fait acquise. Chaque photographie, intitulée Variation, affirme un geste de résistance dans la minéralité des villes.

Les Rencontres Photographiques du 10ème sont organisées par le collectif Fetart.

Lucie Belarbi est photographe plasticienne. Elle crée des mises en scène et autoportraits autour du corps féminin dans la ville. Entre fiction et mémoire, son travail interroge l’espace public et la manière dont les corps intériorisent les normes sociales.

Exposition du jeudi 2 octobre au dimanche 2 novembre dans la salle d’exposition de la médiathèque

Vernissage de l’exposition le samedi 4 octobre à 18h.

Atelier avec Lucie Belarbi le mardi 21 octobre de 18h à 21h

Entrée libre

Dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10e, biennale de la création photographique dans le 10ème arrondissement

Le samedi 04 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 02 novembre 2025 :

gratuit

Tout public.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

