Exposition de Lucile Plancke, Le Point Com du Seignanx Ondres

Exposition de Lucile Plancke

Le Point Com du Seignanx 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres Landes

Début : 2026-01-06

fin : 2026-02-19

2026-01-06

Le petit mur du Zoom Artiste du Point Com accueille Lucile Plancke et ses peintures vives et lumineuses. L’artiste, largement inspirée de paysages forestiers, joue avec les formes et les courbes et navigue entre réel et imaginaire. Sa liberté de création transparaît dans ses oeuvres, et l’on a vite fait de se retrouver happé comme dans un rêve, au coeur d’un espace inconnu…

Découvrez la mini expo de peintures de Lucile Plancke, la toute première Zoom Artiste de l’année, au Point Com (office de tourisme & tiers-lieu) du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. .

+33 5 59 45 19 19

English : Exposition de Lucile Plancke

